Ook in 2021 geen TeamNL Tokyo Center bij de Spelen

Die ontmoetingsplaats voor sporters en fans - in feite de opvolger van het Holland Heineken House - werd in maart voor dit jaar al geschrapt toen het doorgaan van de Spelen deze zomer steeds onzekerder werd. „De gemaakte aanloopkosten bedragen zo’n 700.000 euro”, lichtte Annette Mosman, penningmeester van NOC*NSF, maandag toe tijdens de algemene ledenvergadering van de sportkoepel.

Goede cijfers

„Omdat we het risico te groot vinden, heeft het bestuur besloten dat er volgend jaar ook niet zo’n center komt”, vertelde Mosman, die over 2019 nog goede cijfers presenteerde. „Het was een financieel gezond jaar, maar voor 2020 en 2021 geldt dat we veel onzekerheden kennen.”

De sportkoepel sloot 2019 af met een klein verlies, 139.000 euro, maar dat was een tekort dat 2,5 miljoen euro lager uitviel dan voorzien. De vergadering keurde de jaarrekening zoals verwacht goed, in de wetenschap dat de coronacrisis de toekomst onzeker maakt voor de hele sportwereld.