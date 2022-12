Nog meer eremetaal voor Messi: Argentijn verkozen tot Sport Star of the Year

De volledige naam van de titel die Messi in ontvangst neemt luistert naar de naam BBC Sports Personality's World Sport Star of the Year. Een panel van oud-sporters kiest daarbij de winnaar, dit jaar dus Messi. Behalve dat hij als aanvoerder Argentinië naar de wereldtitel leidde, werd hij ook kampioen van Frankrijk met Paris Saint-Germain, waarmee hij ook nog beslag legde op de Franse Supercup.

Messi werd verder uitgeroepen tot de beste speler van het WK en maakt bij zijn club indruk in het huidige seizoen met 12 goals en 16 assists in 20 wedstrijden. Dit nadat de voorbije voetbaljaargang (cijfermatig) iets minder dan te doen gebruikelijk van zijn kant was.

Vorig jaar werd de prestigieuze prijs gewonnen door de Ierse jockey Rachael Blackmore. Zij troefde toen onder anderen de genomineerde Max Verstappen af.