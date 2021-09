Oranje verdedigt wereldtitel mixed relay met Bauke Mollema

Kopieer naar clipboard

Bauke Mollema

onze telesportredactie - Bauke Mollema was er in 2019 ook al bij toen Oranje zich tot de eerste wereldkampioen kroonde op de mixed relay. Afgelopen weekeinde viel hij in de Ronde van Luxemburg, maar de Groninger is fit verklaard om woensdagmiddag deel te nemen aan het gemengde onderdeel. De Nederlandse ploeg start om 15:52 uur.