Van Bommel besluit historische week met Antwerp met gelijkspel bij Union

Union en Antwerp streden vorig seizoen tot in het laatste competitieduel om de titel. Nu heeft Antwerp na vijf duels slechts 8 punten, Union heeft er 2 meer.

De Duitser Dennis Eckert Ayensa zette Union al in de 4e minuut op voorsprong vanaf de strafschopstip. Via de Amerikaan Sam Vines en oud-Ajacied Ekkelenkamp boog Antwerp dat nog voor de rust om. In de 87e minuut ging de bal voor de tweede keer op de stip, waarvan Union-invaller Gustaf Nilsson profiteerde.

AA Gent koploper na zege op Club Brugge

Twee doelpunten van de Zuid-Koreaan Hong Hyun-seok hebben AA Gent voorlopig de koppositie bezorgd in de hoogste klasse van het Belgische voetbal. De thuisploeg versloeg rivaal Club Brugge met 2-1 waardoor Gent nu op 13 punten uit vijf duels staat.

Hong had zijn ploeg in de 25e minuut op voorsprong gezet, maar Brugge kwam kort voor rust via Hans Vanaken weer op gelijke hoogte. Kort na de pauze scoorde Hong nogmaals. Diens ploeggenoot Noah Fadiga (ex-Heracles) moest in de 82e minuut met twee keer geel naar de kant.