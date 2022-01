Feyenoord-fans brengen laatste groet uit aan overleden publiekslieveling Christian Gyan

De actie werd geïnitieerd door de familie van Gyan. Die is het Feyenoord-legioen zeer dankbaar voor de donatiecampagne die werd opgezet en bijna 150.000 euro opbracht. De nabestaanden wilden de Rotterdamse fans de kans geven om nog een keer hun liefde voor de voetballer te betuigen. Zaterdag vindt in besloten kring de uitvaart plaats.

„Gyan was een echte publiekslieveling die tien jaar onder contract stond bij de club en in zijn tijd in Nederland vele harten van het Legioen veroverde”, sprak Feyenoord eerder mooie worden over de veel te vroeg gestorven rechtsback.

Er werden bij De Kuip fakkels afgestoken en liederen gezongen, als eerbetoon aan Christian Gyan. Ⓒ HH/ANP

De verdediger stond vanaf 1997 tot 2007 onder contract bij Feyenoord en speelde op huurbasis ook voor Excelsior. Gyan won in 2002 met Feyenoord de UEFA Cup en was zeer populair onder de supporters. Van Gyan is bekend dat hij vrijwel al zijn geld weggaf aan mensen die het volgens hem beter konden gebruiken. Hij werkte na zijn voetbalcarrière een tijdje in de Rotterdamse haven.

In 2017 hield Feyenoord ook al een inzamelingsactie voor Gyan. Toen kreeg de Ghanees een cheque van 35.500 euro.

Bekijk ook: Feyenoord haalt anderhalve ton op voor familie Christian Gyan