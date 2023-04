Feest in Almelo! Heracles promoveert naar de Eredivisie

Heracles had thuis tegen Jong PSV aan een puntje genoeg, maar boekte een eenvoudige overwinning. Een hoofdrol daarbij was weggelegd voor Ismail Azzaoui. De 25-jarige Belg raakte vorig seizoen zeer ernstig geblesseerd aan zijn knie en miste daardoor de start van het huidige seizoen. Tegen Jong PSV had de begaafde aanvaller het ouderwets op zijn heupen. Na eerst nog de paal te hebben geraakt na een geweldige actie knalde Azzaoui voor rust de 1-0 en de 2-0 tegen de netten. Vlak voor tijd maakte Marco Rente er nog 3-0 van.

In de tweede helft schakelde Heracles een tandje terug. Almeloër Jason van Duiven, de jeugdige spits van PSV, kreeg nog een grote kans op de aansluitingstreffer, maar vond Michael Brouwer op zijn weg. Na het laatste fluitsignaal barstte een groot feest los in Erve Asito, omdat de schade van de pijnlijke degradatie met maar liefst 34 punten in één seizoen is weggewerkt.

De supporters van Heracles verkeren in opperbeste sferen. Ⓒ ANP/HH

In de resterende drie speelronden gaat Heracles nog met PEC Zwolle duelleren om de kampioenstitel in de Keuken Kampioen Divisie. Nummer één PEC Zwolle hield de voorsprong van drie punten intact door met 4-0 te winnen van FC Dordrecht. Die wedstrijd werd tijdelijk gestaakt omdat een plastic beker op het veld werd gegooid door een 8-jarige kind (!). Het kind en zijn vader werden van de tribune geplukt voor een ernstig gesprek. Er volgde geen arrestatie zoals in eerdere gevallen bij onder andere FC Groningen-NEC en PSV-Ajax.

