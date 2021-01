PSV-trainer Roger Schmidt geschorst na tirade aan adres Bas Nijhuis

De trainer is voor één duel, plus één voorwaardelijk, geschorst na de aantijgingen aan het adres van arbiter Bas Nijhuis.

Dat betekent dat Schmidt zondag in De Kuip tegen Feyenoord wel op de bank kan zitten. De Duitser kreeg de aandacht van de aanklager op zich gevestigd na het duel bij Sparta Rotterdam. De coach gaf aan dat Nijhuis had aangegeven zich partijdig te hebben verklaard, schoof hem de blessure van Cody Gakpo in de schoenen en wilde hem ‘nooit meer spreken’.

Die kritische noten werden teveel van het goede bevonden. In Emmen nemen assistenten Jörn Wolf en Lars Kornetka vanavond de taken van Schmidt over.