Coronageval legt topjudo in Nederland plat

De judoka’s mogen de komende periode ook niet deelnemen aan judotrainingen bij de eigen club of bij een regionaal trainingscentrum (RTC), blijkt uit een bericht van Judo Bond Nederland (JBN) dat naar de betrokken sporters is gestuurd. Dat is een bittere pil voor de vechtsporters, die juist zo blij waren dat ze sinds woensdag 1 juli voor het eerst in maanden weer volle bak mochten trainen in de Wim Ruskahal op Sportcentrum Papendal en bij hun clubs. Een tegenstander vasthouden, cruciaal bij het judo, is de komende anderhalve week dus wéér niet mogelijk. De Telegraaf heeft contact gehad met de judoka die positief heeft getest op het coronavirus, maar om privacy-redenen wordt de naam niet naar buiten gebracht.

Het is voor de judoka’s sowieso een heel onzekere tijd, omdat er nog altijd geen duidelijkheid is over het moment waarop het weer mogelijk is om (internationale) wedstrijden te laten plaatsvinden. De Olympische Spelen in Tokio staan gepland voor volgend jaar zomer, maar zelfs de definitieve doorgang van dat mondiale sportevenement is onzeker.

Voor het Nederlandse judo is het stilleggen van het topsportprogramma de zoveelste tegenslag van dit jaar. Begin 2020 liep judoka Tessie Savelkouls in Parijs een verschrikkelijke knieblessure op, waardoor ze waarschijnlijk nooit meer op topniveau kan terugkeren. Enkele maanden later overleed selectielid Ilona Lucassen op 23-jarige leeftijd. Ook dat zorgde voor een grote schok.

Verder is de bestuurlijke onrust binnen Judo Bond Nederland (JBN) gestegen tot het kookpunt, waardoor NOC*NSF de geldkraan dreigt dicht te draaien en de judosport voor een zeer groot probleem kan komen te staan. Tot slot kwam, na onderzoek van De Telegraaf, ook het nieuws naar buiten over de animositeit en verdeeldheid onder judoka’s en coaches op Papendal.