Basketballers VS met pijn en moeite naar zestiende goud: ’Ons overal doorheen geknokt’

De Amerikanen namen met de overwinning in de finale revanche voor twee eerdere nederlagen tegen Frankrijk, in de groepsfase van de Spelen en op het WK van 2019 in de kwartfinales.

De Fransen, met onder anderen NBA-spelers Rudy Gobert, Evan Fournier en Timothé Luwawu-Cabarrot in de ploeg, begonnen fel. Onder aanvoering van Durant maakten de Amerikanen een vroege achterstand in het eerste kwart echter goed en ze liepen uit naar zo’n vijf à tien punten voorsprong. Die marge hielden ze de rest van de wedstrijd vast. In de slotfase kwamen de Fransen nog even terug tot 85-82, maar in de laatste 10 seconden konden ze niet meer gelijk komen.

De Verenigde Staten begonnen moeizaam aan het olympisch basketbaltoernooi. Omdat de play-offs in eigen land pas laat eindigden, gaven meerdere sterspelers de voorkeur aan rust. Sommige sterren ontbraken vanwege een coronabesmetting, een aantal arriveerde pas op het laatste moment in Tokio. De Amerikanen gingen van start met een nederlaag van 83-76 tegen Frankrijk, maar wonnen daarna al hun wedstrijden, al ging dat zelden gepaard met enorme overmacht.

Durant was met 29 punten de grote man aan de kant van de VS. Jayson Tatum zorgde voor 19 punten en Jrue Holiday en Damian Lillard voor 11. Gobert en Fournier waren beiden goed voor 16 punten aan Franse kant.

Tegenslag

„We hebben echte tegenslag gekend”, zei Durant, die na het goud van de Spelen van 2012 en 2016 zijn derde gouden medaille won en daarmee op gelijke hoogte kwam met Carmelo Anthony. „We verloren een wedstrijd in het toernooi en we verloren twee oefenwedstrijden. We hadden te maken met coronabesmettingen en met jongens die pas laat aansloten. We hebben ons overal doorheen geknokt. Het was echt anders, dus ik ben blij dat we de klus hebben geklaard.”

