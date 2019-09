US Open: Haase en Koolhof uitgeschakeld, Nadal door

Het Nederlandse duo verloor met 6-4 6-4 van Juan Sebastian Cabal en Robert Farah. Dat Colombiaanse duo is als eerste geplaatst in New York.

In de partij die net geen anderhalf uur duurde kwamen de Nederlanders iets te kort om het de tegenstanders echt lastig te maken. Haase en Koolhof waren als dertiende geplaatst.

Koolhof (30) werd met de 44-jarige Kveta Peschke uit Tsjechië ook uitgeschakeld in het gemengddubbel. Het duo moest buigen voor de Taiwanese Hao-ching Chan en Michael Venus uit Nieuw-Zeeland: 3-6 6-7 (0). Ook in het gemengddubbel trof Koolhof het koppel dat als eerste is geplaatst.

Demi Schuurs doet wel nog mee in het gemengddubbel. De Limburgse speelt dinsdag met haar Finse partner Henri Kontinen de kwartfinale.

Nadal

Rafael Nadal heeft tamelijk eenvoudig de Kroaat Marin Cilic verslagen in de vierde ronde van de US Open in New York. Alleen in de tweede set kon Cilic Nadal serieus partij geven. Daarna had de nummer 23 van de wereld weinig in te brengen tegen de nummer 2. Nadal won in vier sets 6-3 3-6 6-1 6-2.

In de laatste game sloeg de Spanjaard nog een fenomenaal punt. Een messcherpe volley van Cilic naar de linkerkant van de baan beantwoordde Nadal met een bal die met een curve om de netpaal ruim in het achterveld plofte.

Vrouwentoernooi

De Canadese tennisster Bianca Andreescu heeft de kwartfinales bereikt op de US Open. Het 19-jarige toptalent, dat dit jaar al de hardcourttoernooien van Indian Wells en Toronto won, rekende in drie sets af met de Amerikaanse qualifier Taylor Townsend: 6-1 4-6 6-2. Townsend had in de tweede ronde nog voor een grote verrassing gezorgd door Simona Halep, de kampioene van Wimbledon, te verslaan.

Andreescu is de eerste Canadese sinds Patricia Hy-Boulais in 1992 die bij de laatste acht op de US Open zit. De als vijftiende geplaatste tiener gaat met Elise Mertens strijden om een plek in de halve finales. De Belgische nummer 25 van de plaatsingslijst was veel te sterk voor de Amerikaanse Kristie Ahn die met een wildcard mocht meedoen in New York (6-1 6-1).

De Duitse Julia Görges, in de derde ronde verantwoordelijk voor de uitschakeling van Kiki Bertens, moest het afleggen tegen Donna Vekic uit Kroatië: 7-6 (5) 5-7 3-6. Vekic staat in de kwartfinale tegenover Belinda Bencic, de Zwitserse die titelverdedigster Naomi Osaka uit Japan uit het toernooi sloeg.