Formule 1-baas: ’We gaan racen zodra het veilig is’

„We snappen dat iedereen wil weten wanneer we kunnen beginnen aan het seizoen, maar ik kan daar geen concreet antwoord op geven omdat de situatie per dag verandert. We kunnen pas van start gaan zodra het veilig is”, aldus Carey.

De Formule 1 had afgelopen zondag moeten beginnen in Australië, maar nadat een medewerker van renstal McLaren besmet bleek met het coronavirus, werd op het allerlaatste moment besloten de grand prix in Melbourne te schrappen.

Ook de races in Bahrein, Vietnam en China zijn al van de kalender verwijderd. Over het doorgaan van de races in Zandvoort op 3 mei en Barcelona op 10 april bestaat nog geen zekerheid.

Carey bood in de open brief ook zijn verontschuldigen aan aan de fans die afgelopen weekeinde vol verwachting naar Melbourne waren gekomen, maar geen racewagen te zien kregen. „De beslissingen zijn genomen in constant veranderende omstandigheden, maar wij zijn er zeker van dat ze juist waren en noodzakelijk. De gezondheid en veiligheid van de fans, teams en organisaties van de Formule 1 komen op de eerste plaats.”