Koen Verweij looft keuze Sven Kramer voor privé-vliegtuig

„Ik zou precies hetzelfde hebben gedaan als hij, wanneer ik om een wereldtitel zou moeten schaatsen. Het hele jaar zet je alles opzij voor zo’n race. Je koopt een nieuwe racefiets voor de training, je let elke dag op je eten, je traint je een ongeluk. Dan zou het toch raar zijn als je geen maatregelen neemt in geval er zoiets gebeurt als een vlucht die wordt gecanceld. Dit is wat een professionele sporter tekent”, vindt de Noord-Hollander, die reserve is voor de 1500 meter, de ploegenachtervolging en de mass-start.

Zijn vriendin Jutta Leerdam behoorde tot de schaatssters die de dupe werden van de geannuleerde vlucht. „Ik heb echt op het punt gestaan voor haar ook een privé-vlucht te organiseren. Als het nog wat langer had geduurd, had ik er het geld voor neergelegd. Het gaat wel om prestaties leveren.”