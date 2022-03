Jumbo-Visma trekt Nederlands kampioene allround Merel Conijn aan

„Ik kijk ernaar uit om voor deze grote en professionele ploeg uit te komen”, zegt Conijn. „Ik heb uitvoerig met Jac gesproken en kreeg gelijk een goed gevoel. De wetenschappelijke benadering en de duidelijke manier van communiceren spreken mij aan. Niets wordt aan het toeval overgelaten.”

Conijn greep bij het olympisch kwalificatietoernooi in Thialf eind december net naast tickets voor de Olympische Spelen. Enkele weken later veroverde ze voor het eerst in haar loopbaan de nationale allroundtitel. Op het WK allround in het Noorse Hamar debuteerde ze begin maart met de zesde plaats.

„Ik heb een ongelofelijk mooi jaar gehad en daar ben ik mijn vorige ploeg ontzettend dankbaar voor”, bedankte Conijn haar vorige team Worldstream-Corendon. „Het voelde als een rollercoaster, die een aantal keer over de kop ging. Natuurlijk was het balen dat ik de Spelen net misliep, maar het winnen van het NK en mijn deelname aan het WK maakten veel goed. Ik ben trots op wat ik in korte tijd heb gepresteerd.”