Van der Poel wint, Van Aert maakt indruk

Voor Van Aert, die pas in december zijn rentree maakte na lang blessureleed, is het zijn eerste podiumplaats van het veldritseizoen.

Achter Van der Poel en Van Aert, die uitkomt voor Jumbo-Visma, werd de Belg Jens Adams derde. Adams profiteerde van een foutje van Eli Iserbyt, die in de slotfase weggleed.

De 25-jarige Van der Poel versnelde halverwege de wedstrijd en reed de laatste rondes eenzaam aan kop. „Vanaf de start voelde ik me redelijk goed. Het was tussen de wielen van de concurrenten door soms wat zoeken naar de juiste lijnen. Maar toen ik op kop kwam te liggen, was dat probleem meteen opgelost. Ik kon zo kiezen waar ik heen wilde”, aldus de renner van Alpecin-Fenix.

„Het was hier een zeer verraderlijk parcours met heel veel diepe sporen. Je moest steeds de concentratie behouden om niet in de problemen te komen. Op een gegeven moment ging ik versnellen en dat bleek de juiste keuze te zijn. Morgen wacht Hoogerheide, een thuiscross zeg maar. Ik heb daar wel zin in na mijn overwinning van vandaag.”

Voor Van der Poel, die de losse wedstrijd in Zonnebeke ook in 2016 wist te winnen, was het al zijn 22e overwinning van het seizoen. Volgend weekend hoopt hij in het Zwitserse Dübendorf zijn wereldtitel te prolongeren.