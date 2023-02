Ron Jans en Jan Streuer vertrekken na dit seizoen bij FC Twente

Streuer is door de directie van FC Twente gevraagd om ook het seizoen 2023-2024 aan te blijven. Streuer heeft de keuze gemaakt om de functie van technisch directeur niet voor een extra jaar in te vullen. Streuer: „In de zomer van 2020 ben ik gevraagd om FC Twente te helpen. Toen had ik nooit kunnen denken dat het voor een periode van drie jaar zou zijn. We wilden de club weer perspectief bieden en dat is, denk ik, gelukt. Ik heb het goed naar mijn zin bij FC Twente en ik werk met heel veel plezier met de mensen binnen de club. Toch denk ik dat het goed is voor de toekomst van de club om nu met een nieuwe technisch verantwoordelijke in zee te gaan. Ik ben graag bereid hem te ondersteunen.”

"Het is niet het idee om meteen weer ergens anders te beginnen. Maar je weet het nooit"

Ron Jans: „Ik heb het ontzettend naar mijn zin bij FC Twente. Na ruim 2,5 jaar zijn we sportief verder dan ik bij mijn aanstelling had durven dromen. De directe plaatsing voor Europees voetbal, vorig seizoen, was misschien wel een klein wonder. Toch zegt mijn gevoel dat het straks na drie seizoenen goed is geweest. Uiteraard zal ik mij de komende maanden met alle ziel en zaligheid blijven inzetten voor FC Twente. Ik ben ervan overtuigd dat we met staf en spelers het seizoen goed zullen vervolgen. Er is nog veel te winnen, daar gaan we voor.”

Jans gaat door

Jans gaat wel door door als trainer. De 64-jarige Jans heeft naar eigen zeggen nog geen concrete plannen voor de toekomst. „Ik stop niet als trainer. Maar misschien even een adempauze zou wel kunnen”, zei Jans na de zege op FC Volendam (3-0) bij ESPN. Even daarvoor had hij zijn spelers in de kleedkamer op de hoogte gebracht van zijn besluit om na dit seizoen te stoppen in Enschede, net als technisch directeur Jan Streuer.

Zekerheid

„Het is niet het idee om meteen weer ergens anders te beginnen. Maar je weet het nooit. Mijn kinderen redden zich nu wel”, aldus Jans, die sinds 2020 hoofdtrainer in Enschede is. „Je wil eigenlijk altijd zekerheid hebben, maar ik kan nu ook gewoon genieten van de onzekerheid. Geen idee wat er op mijn pad komt, we zien het wel. Als trainer wordt al je tijd opgeslokt door het voetbal. Maar als je ouder wordt, denk je soms wel: ik wil naar de kleinkinderen toe of een dagje dit of dat doen. Een fietstochtje, een reisje, een lunchje.”