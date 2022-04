Volta Limburg Classic prooi voor Belg Arnaud de Lie

„Ik voelde me een stuk beter dan in de afgelopen weken”, zei de 31-jarige Limburger, die afgelopen maand Strade Bianche miste vanwege een coronabesmetting en in de Ronde van Catalonië afstapte tijdens de derde etappe. „Ik kon meedoen, ik kon de koers maken en ik kon aanvallen. Maar ik had niet de benen om van iedereen weg te rijden. Ik wist dat De Lie sowieso de snelste renner was van de zes vooraan. Ik hoopte om het podium te kunnen sprinten, maar op twee kilometer van de streep kreeg ik een lekke band.”

Sneeuw

De koers door de Limburgse heuvels ging over 195 kilometer en werd afgewerkt in soms barre omstandigheden. De renners kregen te maken met sneeuw, regen en harde wind. Dumoulin reed de 47e editie van de Volta Limburg Classic, voorheen bekend als de Hel van het Mergelland, als voorbereiding op de Amstel Gold Race van volgende week.

Amber Kraak (Jumbo-Visma) won de vrouwenwedstrijd over 118,4 kilometer. De 27-jarige Brabantse sprong op zo’n twintig kilometer van de streep weg en soleerde naar de winst. Ruim anderhalve minuut later won haar ploeggenote Anouska Koster de sprint om de tweede plaats. Thalita de Jong eindigde als derde.

In 2020 ging de koers door de Limburgse heuvels niet door vanwege de coronacrisis. Vorig jaar zou de Volta Limburg Classic in de zomer worden verreden, maar vanwege overvloedige regenval en overstromingen in het zuiden van Limburg moest de wedstrijd opnieuw worden geschrapt.