Dick Advocaat prijst voormalig pupil Simon Kjaer na heldenactie: ’Een echte teamspeler’

Kjaer heeft wereldwijd complimenten gekregen voor zijn kordate optreden na de onwelwording en reanimatie van zijn ploeggenoot Christian Eriksen bij Denemarken-Finland. „Heel knap gedaan van hem.”

„Ik ken Kjaer ook als een echte teamspeler, een jongen die altijd met de ploeg en met zijn ploeggenoten bezig is. Hij is een ideale speler voor een coach. Bij ons was hij geen aanvoerder, maar in zijn gedrag en in zijn spel was hij wel iemand die altijd voorop ging”, aldus Advocaat.

Toen Eriksen tijdens de wedstrijd tegen Finland neerzakte, was Kjaer er als de kippen bij om medische hulp te verlenen en te voorkomen dat zijn ploeggenoot zijn tong inslikte. Ook troostte hij de vriendin van Eriksen.