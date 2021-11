PSV en Feyenoord hebben voorkeur voor uitstel Eredivisie

„Wij willen dat de KNVB onderzoekt om de wedstrijden te verplaatsen”, zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV. Feyenoord kwam na beraadslaging in het weekeinde tot dezelfde mening. „We zijn er uiteraard hartstikke voor dat heel goed wordt uitgezocht in hoeverre verplaatsing mogelijk is”, zegt een woordvoerder.

Het kabinet besloot vrijdag om voor zeker drie weken geen publiek toe te staan bij sportwedstrijden, zowel bij de profs als amateurs. Het is een van de maatregelen om het snel stijgende aantal coronapatiënten terug te dringen. De KNVB besloot daarop bij de clubs te peilen of ze willen doorvoetballen of liever de wedstrijden verplaatsen, zodat er op een later moment mogelijk wel toeschouwers bij kunnen zijn.

Ajax-trainer Erik ten Hag zei zondag een voorkeur te hebben voor doorgaan, omdat het anders ten koste zou gaan van het ritme van de spelers.