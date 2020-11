Tegenvaller voor Ronald Koeman bij FC Barcelona

De jeugdige Spaanse international werd maandag geopereerd aan een meniscus in de linkerknie. Hij begint nu aan een lange periode van revalidatie.

De net 18 jaar geworden Fati is met vier doelpunten de topscorer van het elftal van trainer Ronald Koeman in de Spaanse competitie. Fati scoorde eveneens al in de Champions League en hij luisterde in september zijn basisdebuut in de nationale ploeg ook op met een doelpunt.

De vleugelspits raakte zaterdag geblesseerd tijdens het gewonnen duel met Real Betis (5-2). Fati was aanvankelijk door de Spaanse bondscoach Luis Enrique geselecteerd voor de oefeninterland van woensdag in Amsterdam tegen het Nederlands elftal en de laatste wedstrijden in de Nations League.