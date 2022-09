VIDEO Selby schittert op British Open met maximum break

Met ook nog breaks van 57 en 117 won The Jester from Leicester met 4-1. Om een plaats in de have finales neemt hij het op tegen de Noord-Ier Mark Allen, die won van de nummer twee van de wereld Judd Trump.

Het is de vierde maximumbreak ooit voor Selby. Dit seizoen werden er al drie 147’s gemaakt. In juli deden de Chinees Zhang Anda en de Iraniër Hossein Vafaei Selby het kunststukje voor. In de snookergeschiedenis staat de teller nu op 179.

(Bron: Het Nieuwsblad)