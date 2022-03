RKC-verdediger Wouters ’kan wel huilen’ na domme sliding tegen Ajax

Tot de laatste minuut van de reguliere speeltijd leek hij met zijn ploeg op weg naar een gelijkspel. Maar vervolgens was hij zo dom om Antony te vloeren. En Dusan Tadic maakte vanaf elf meter geen fout (3-2).

„Natuurlijk ben ik heel boos op mezelf”, zei de verdediger die na de nederlaag door veel ploeggenoten werd gesteund. „Dat doen ze omdat ze me goed kennen. Ze weten hoe erg ik dit vind”, zei hij voor de camera van ESPN. „Ik neem mezelf dit heel erg kwalijk.”

Wouters vloerde Antony aan de uiterste zijkant van het strafschopgebied. „Natuurlijk had ik geen sliding moeten inzetten”, erkende hij. „Ik had op de been moeten blijven. Maar zo’n sliding zet je in een fractie van een seconde in. Door mij hebben we verloren. Natuurlijk mogen we trots zijn dat we Ajax zo lang op 2-2 hebben gehouden. Maar daar heb ik niet zoveel aan nu. Ik ben heel boos op mezelf.”

Tadic houdt wel van een penalty onder hoogspanning

Met een benutte strafschop in de laatste minuut van de reguliere speeltijd voorkwam Dusan Tadic dat Ajax een week na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles ook tegen RKC Waalwijk punten verloor (3-2). „Er zat wel een beetje spanning op”, erkende de aanvoerder. „Maar dat is mooi. Dan schiet ik ook raak.”

Tadic miste dit kalenderjaar al twee strafschoppen voor Ajax. „Maar nu was het een belangrijke penalty”, zei hij voor de camera van ESPN. „Ik ben blij dat ik onze ploeg zo heb kunnen helpen. Maar we mogen het nooit zover laten komen.”

Ajax verspeelde na rust een voorsprong van 2-0. „Twee doelpunten tegen in acht minuten, dat mag niet gebeuren”, zei de Serviër. „De organisatie was niet goed, dat moet beter. Daar moeten we goed over praten. Soms moet je zo winnen. Maar hopelijk hoeft het niet vaak meer op deze manier. Het moet echt beter. Dit mag niet.”

Opgeluchte trainer Ten Hag ziet Ajax ontsnappen tegen RKC

Trainer Erik ten Hag was vooral opgelucht na de nipte thuiszege van Ajax op RKC Waalwijk (3-2). „We zijn ontsnapt”, erkende hij voor de camera van ESPN.

Dusan Tadic benutte in de laatste minuut van de reguliere speeltijd een strafschop, na een onnozele overtreding van Luuk Wouters op Antony. De aanvoerder miste dit kalenderjaar al twee keer vanaf elf meter. „Maar als het er echt om gaat, dan benut Tadic, Haller of Antony een penalty. Daar ben ik niet bang voor”, zei Ten Hag.

De trainer was minder te spreken over de manier waarop Ajax een week na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles een voorsprong van 2-0 tegen RKC verspeelde. „Bij de 2-1 maken we de verkeerde keuze. En bij de 2-2 schakelen we dramatisch om”, zei de trainer die de geblesseerde verdedigers Noussair Mazraoui en Jurriën Timber moest missen. „Wie er ook spelen, dit mag niet. We moeten beter communiceren en iemand terugroepen als alle verdedigers naar voren gaan.”