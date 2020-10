Premier League: Wolves brengen Leeds eerste thuisnederlaag toe

Het doelpunt viel in de 70e minuut na een schot van Raúl Jiménez, dat door Kalvin Phillips achter zijn eigen doelman werd gekopt.

Bij Leeds United werd Pascal Struijk (21) op het laatste moment aan het basiselftal toegevoegd. De Nederlandse verdediger moest aantreden omdat Liam Cooper met een liesblessure wegviel. Struijk werd in de 75e minuut gewisseld. Bij Wolverhampton bleef Ki-Jana Hoever op de bank. Leeds United staat op de tiende plaats, de Wolves nemen de zesde plek in.

Erik Pieters blijft met Burnley overeind bij West Bromwich Albion.

Eerder op de avond eindigde het duel tussen West Bromwich Albion en Burnley in 0-0. Dat was dit seizoen in de Premier League de eerste wedstrijd waarin geen doelpunten vielen. In de voorgaande 46 duels werd steeds gescoord. Erik Pieters speelde de hele wedstrijd bij Burnley.

Met een punt uit vier duels staat die ploeg op de achttiende plek. West Bromwich neemt met twee punten de zeventiende plek in.

