De man achter de transfer van Ronald Koeman naar Barcelona

Ronald Koeman en Rob Jansen (met koffer) vertrekken vanaf Schiphol met een privé-vliegtuig naar Barcelona. Ⓒ DE TELEGRAAF

In recordtijd werd het grote FC Barcelona voorzien van een nieuwe technische staf met Ronald Koeman als boegbeeld. De snelheid waarmee de grootste trainerstransfer van 2020 plaats had – van de bespreking in huize Koeman tot de privéjet naar Spanje in minder dan 24 uur – verraste iedereen. De man achter de transfer, voetbalmakelaar Rob Jansen, sloot voor Koeman de duurste deal ooit.