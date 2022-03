Roger Schmidt denkt dat het een ‘speciaal’ seizoen kan worden

Voor Schmidt is het nu al geen doorsnee seizoen. Als PSV zondag geen schade oploopt tegen Fortuna Sittard doet de club in april nog mee voor twee prijzen. Dat PSV op 7 april eerst bij Leicester op bezoek gaat noemt hij een voordeeltje. ,,Ik kijk uit naar de wedstrijden met een heel goed team uit de Premier League. Een ploeg met grote fysieke en voetballende kwaliteiten”, aldus Schmidt. ,,Ik moet Leicester City nog in detail bestuderen. Maar we willen prijzen winnen. Dat wil iedereen. Het kan een heel speciaal seizoen worden”

PSV verdiende tot op heden 18 miljoen euro aan premies voor de deelname aan de verschillende Europese toernooien. Slagen de Eindhovenaren er in om over de rug van Leicester City de halve finale te bereiken, dan komt daar twee miljoen euro bij. Mocht PSV ook de finale halen, dan krijgt het bij verlies drie miljoen euro en bij winst vijf miljoen. Buiten recettes kunnen de verdiensten van PSV dus oplopen tot maximaal 25 miljoen euro.

Interesse in Madueke

Vorig seizoen was Leicester City een van de clubs die belangstelling toonden voor PSV-aanvaller Noni Madueke. Tot een transfer kwam het niet omdat de Eindhovense club in hem de opvolger zag voor Donyell Malen. Madueke had bovendien nog een contract tot 2024. Dat werd in augustus 2021 opengebroken en verlengd met een jaar.

PSV voetbalde nooit eerder in Europees verband tegen Leicester City. De Eindhovense club speelde in de Champions League en het oude UEFA-cuptoernooi 34 keer tegen een Engelse tegenstander. Tegen Arsenal en Liverpool leverde dat weinig op. PSV kon zich wel aardig meten met clubs als Newcastle United en Wolverhampton. Elf keer won PSV in Europees verband van een Engelse tegenstander. Daar staan veertien nederlagen tegenover.

Bekijk ook: De vertrouwelingen van Schmidt staan op bij PSV

Zondag wacht eerst nog het duel met Fortuna Sittard in het Philips Stadion. Volgens Schmidt zal Cody Gakpo er dan niet bij zijn. Dat leidde hij puur af uit de manier waarop hij de aanvaller van PSV zag lopen. ,,Er volgt nog een onderzoek in het ziekenhuis. Daaruit zal de ernst van die blessure blijken”, zegt Schmidt, die ook André Ramalho en Ryan Thomas nog moet missen.