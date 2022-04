Ajax houdt koppositie in handen na zege in Groningen

Zonder Edson Alvarez (op de bank), Lisandro Martinez (geblesseerd) en Antony (geschorst) trad Ajax aan met Perr Schuurs, Davy Klaassen en Mohammed Kudus in de basis. Ook doelman André Onana stond weer onder de lat, maar de jarige Kameroener (26) beleefde geen lekkere openingsfase in het hoge Noorden.

Strand Larsen opent het bal

Nadat de keeper eerst de bal al bijna verspeelde aan Michael de Leeuw en even later een misverstandje had met Kudus, werd de doelman geklopt door een schot van Jørgen Strand Larsen. De spits van de Groningers kreeg de bal aangespeeld na een uitstekende rush van Paulos Abraham, en schoot de bal over Onana (die er nog wel aan zat) heen in de verre hoek. Na een half uurtje kreeg ook Laros Duarte een gelegenheid om uit te halen nadat hij was opgestoomd vanuit het middenveld, maar de Groninger produceerde een afzwaaier.

Waar Ajax leek te gaan rusten met een achterstand, kantelde het duel in de laatste minuten voor de pauze compleet. Op een gevaarlijk moment met Sébastien Haller na waren de bezoekers nog amper in de buurt van Peter Leeuwenburgh geweest, maar de eerste echte kans was direct raak. Dusan Tadic liep na een snelle ingooi slim weg bij Damil Dankerlui en bediende Klaassen, die de 1-1 binnen volleerde.

De spelers van Ajax appelleren met succes bij scheidsrechter Bas Nijhuis. De Amsterdammers krijgen uiteindelijk een strafschop. Ⓒ ANP/HH

En waar de Groningen-fans al een beetje mokkend richting de bar gingen vanwege de late gelijkmaker, werden zij ook nog verrast door een penalty die werd gegeven... na het rustsignaal van scheidsrechter Bas Nijhuis. De arbiter had al gefloten voor de pauze, toen hij er door de videoscheidsrechter nog op werd gewezen dat Dankerlui een voorzet van Noussair Mazraoui met de hand had geblokt. Nijhuis ging naar het scherm en legde de bal op de stip. Tadic schoot raak en legde zijn vinger op zijn lippen in de richting van het thuispubliek, dat de oud-speler van de Groningers vanaf het begin had uitgefloten.

Na rust kreeg Ajax via Kudus (redding Leeuwenburgh) en Steven Berghuis (mislukt schot na prima trekbal van Daley Blind) mogelijkheden om de score verder uit te breiden, maar de thuisclub bleef in de wedstrijd. Het dichtst bij een treffer was nota bene Strand Larsen, die halverwege de tweede helft een voorzet van Mo El Hankouri van dichtbij op de benen van Onana kopte. In blessuretijd bepaalde Berghuis uiteindelijk de eindstand op 1-3, door alleen voor Leeuwenburgh koel te blijven nadat hij door invaller Brian Brobbey was weggestuurd. Ajax houdt zou de koppositie in bezit, FC Groningen blijft achtste.

