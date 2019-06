Hazard schrijft aan Chelsea-fans

De Belg verlaat na zeven jaar de club uit Londen en komt de komende jaren uit voor Real Madrid. „Jullie zullen altijd een speciaal plaatsje hebben in mijn hart. Ik zal volgend seizoen altijd meteen als eerste de resultaten van Chelsea opzoeken. En ik hoop dat we elkaar in de Champions League tegenkomen”, schrijft de 28-jarige Hazard.

Real en Chelsea maakten de transfer vrijdag wereldkundig. Hazard heeft voor vijf jaar getekend (tot juni 2024) en Chelsea ontvangt naar verluidt 100 miljoen euro voor de creatieve spelmaker, die vorige maand met Londense club de Europa League won.

„Het is geen geheim dat zodra ik mijn eerste goal maakte als kleine jongen ik ervan droomde om ooit voor Real Madrid te kunnen spelen. Toch heb ik er alles aan gedaan om mij de voorbije zes maanden niet van de wijs te laten brengen door alle speculaties en artikelen in de media. Ik hoop ik dat jullie begrijpen dat ik aan een nieuw hoofdstuk moet beginnen, maar Chelsea verlaten is de lastigste beslissing uit mijn leven geweest”, aldus Hazard, die donderdag bij zijn nieuwe club in stadion Bernabéu wordt gepresenteerd.

