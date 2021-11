Premium Het beste van De Telegraaf

Ajax neemt favorietenrol niet aan: ’Zo opportunistisch zijn we niet’

Door Mike Verweij Kopieer naar clipboard

De spelers van Ajax bereiden zich voor op het duel met Borussia Dortmund. Ⓒ AFP

DORTMUND - Ajax won thuis met 4-0 van Borussia Dortmund, dat het in de vierde speelronde in Groep C zonder de geblesseerde Erling Haaland moet stellen. En hoewel de Amsterdammers nu drie punten meer hebben en aan het einde van de groepsfase het onderling resultaat telt, nam Erik ten Hag niets terug van zijn uitspraak kort na de loting. „Dortmund blijft favoriet in deze groep”, zei hij in Duitsland tot ieders verrassing.