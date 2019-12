Marcel Bosker: ’Opeens werd alles wazig’

Begin december zit de schrik er goed in bij Marcel Bosker. Tijdens de tien kilometer van de World Cup in Nur-Sultan raakt hij oververhit. Ⓒ Foto Timsimaging

ORANJEWOUD - Na een aantal medische testen is Marcel Bosker in elk geval één ding duidelijk geworden: zijn gemiddelde lichaamstemperatuur is relatief hoog. Een koelvest moet ervoor zorgen dat de schaatser in de toekomst niet nóg een keer oververhit raakt, zoals laatst in Kazachstan gebeurde. „Er wordt nu onderzocht of zo’n koelvest is toegestaan”, vertelt Bosker. „Ik trek dat ding dan aan tijdens de warming-up, zodat mijn kerntemperatuur wat lager is als ik aan de race begin.”