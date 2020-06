Chaos compleet bij club Cillessen

De clubleiding, met miljardair Peter Lim uit Singapore aan het hoofd, had echter geen geduld meer en besloot Celades te ontslaan. Celades was nog geen jaar in dienst bij Valencia.

Voro Gonzalez mag het seizoen als interim-trainer op de bank bij Valencia afmaken. De oud-speler begint aan zijn zesde termijn als hoofdcoach bij de Spaanse club, voor de vijfde keer op interim-basis. Hij trad in 2008 voor de eerste keer tijdelijk aan na het ontslag van Ronald Koeman.

Celades kwalificeerde zich met zijn ploeg ten koste van Ajax voor de achtste finales van de Champions League. Daarin was Atalanta te sterk. Valencia, de club van keeper Jasper Cillessen, wist sinds de hervatting van de Spaanse competitie na de corona-onderbreking pas één keer te winnen en is afgezakt naar de achtste plaats.

Valencia ging zondagavond op bezoek bij Villareal, maar verloor de derby kansloos. Cillessen stond in de basis bij Los Che en moest twee keer vissen Estadio de la Cerámica. Het was alweer de derde nederlaag voor Valencia sinds de herstart van La Liga. Eerder ging Valencia ook onderuit tegen Real Madrid (3-0) en Eibar (1-0).

De tegenvallende resultaten zijn niet de enige reden dat de club Celades heeft ontslagen. De coach verloor ook steeds meer de steun van de spelers in de kleedkamer. Het Franse kamp bij Valencia keerde de Spanjaard de rug toe, toen hij verdediger Mouctar Diakhaby te fel zou hebben bekritiseerd na het gelijkspel tegen Levante (1-1). En na de nederlaag tegen Eibar trok aanvaller Maxi Gomez de opstelling en tactiek van Celades in twijfel.

Er zijn in Spanje nog zes speelronden te gaan. Valencia is terug te vinden op de achtste plaats, een positie die aan het eind van het seizoen geen Europees-ticket oplevert. De eerstvolgende wedstrijd voor Cillessen en co is tegen Athletic Bilboa, op woensdag 1 juli.

