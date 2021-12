Knegt, Luiten en Terpstra leven intens mee met Max: ’Trap de stier op zijn staart!’

Autosport

Australiër Oscar Piastri volgt Mick Schumacher op als kampioen in Formule 2

De Australische coureur Oscar Piastri is kampioen van de Formule 2 geworden. De 20-jarige coureur van Prema Racing eindigde in de eerste sprintrace bij de seizoensfinale in Abu Dhabi als derde, genoeg om zich te verzekeren van de titel.