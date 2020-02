Hoedt met Antwerp naar bekerfinale in België

Wesley Hoedt is tevreden met de zege. Ⓒ Hollandse Hoogte

KORTRIJK - Antwerp heeft zich geplaatst voor de finale van de strijd om de Belgische voetbalbeker. De club won donderdag de tweede halve eindstrijd van KV Kortrijk, 1-0. Dat was voldoende. Het eerste duel was in 1-1 geëindigd.