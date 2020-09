Ajax richt pijlen op Davy Klaassen en Sean Klaiber

Met Davy Klaassen kan Ajax straks mogelijk weer beschikken over een boegbeeld. Ⓒ MATTY VAN WIJNBERGEN

AMSTERDAM - Ajax is in zijn zoektocht naar een extra middenvelder en verdediger uitgekomen bij Davy Klaassen (27) en Sean Klaiber (26). Hun huidige werkgevers Werder Bremen en FC Utrecht zijn door de Amsterdamse clubleiding officieel op de hoogte gesteld van de interesse, melden bronnen rondom die clubs. Een eerste bod laat in beide gevallen niet lang op zich wachten.