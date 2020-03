Kwalificatieduels Leeuwinnen in april voorlopig uitgesteld

Voor Oranje stond op vrijdag 10 april de uitwedstrijd bij Kosovo op het programma, terwijl het vier dagen later - op dinsdag 14 april - in Groningen Estland zou ontvangen,

De betrokken bonden gaan op advies van de UEFA in gesprek om de interlands opnieuw in te plannen in de FIFA-interlandperiode van 19-27 oktober. Dit venster was aanvankelijk bedoeld voor de play-offs voor het EK.