Van Nistelrooy heeft Hazard terug bij PSV

„Als hij de komende twee trainingen goed doorkomt, dan zit hij bij de selectie”, aldus de PSV-trainer, die niet kan beschikken over de langdurig geblesseerde Armando Obispo, Ismael Saibari en Mauro Junior.

Door het gelijkspel van Ajax vorige week tegen AZ heeft PSV in de strijd om de tweede plaats in twee weken tijd een gat van vijf punten geslagen. Met thuiswedstrijden tegen Fortuna en SC Heerenveen voor de deur krijgen Van Nistelrooy en zijn team de kans om de klus in eigen stadion te klaren.

Concentratie

De PSV-trainer heeft deze week bij zijn ploeg erop gehamerd dat de concentratie moet worden vastgehouden. „De focus zit op waar hij moet zitten en dat is zondag drie punten halen. Het belangrijkste is om door te zetten waar we mee bezig zijn en de voorsprong op de concurrentie vast te houden. Er mag geen verslapping plaatsvinden en er moet een schepje bovenop om zondag het door te kunnen zetten. We moeten scherp blijven om niks te laten liggen.”

Madueke neemt afscheid van supporters PSV

Noni Madueke neemt zondagavond in de rust van het thuisduel met Fortuna Sittard afscheid van de supporters van PSV. De 21-jarige aanvaller verliet de club uit Eindhoven in de winterstop voor Chelsea.

Madueke debuteerde op 17-jarige leeftijd in de hoofdmacht van PSV. Hij maakte twintig doelpunten in tachtig duels voor de huidige nummer 2 van de Eredivisie. Hij won met PSV de KNVB-beker en Johan Cruijff Schaal.