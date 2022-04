Alaphilippe pakt fraaie zege in Baskenland, Roglic behoudt geel

Vier Spanjaarden kregen vrij spel van het peloton: Julen Amezqueta (CJR), Ander Okamika (BBH) , Ibaí Azurmendi (EUS) en Ruiz (EKP). Het viertal mocht lang voor het peloton tuffen, want zelfs 10 kilometer voor de meet hadden ze nog een voorsprong van een kleine 2 minuten. Ruiz was er onderwijl vantussen en liet de drie medevluchters achter zich.

Ruiz trok nog eens door op een hellende strook. Zijn voorsprong bedroeg nog een minuut. Was hij op weg naar zijn eerste profzege of werd hij nog bijgehaald? Het antwoord was nee: in het zicht van de haven strandde zijn dappere poging. Op 400 meter om precies te zijn. Het gat werd dichtgereden door Remco Evenepoel, waarna ploeggenoot Alaphilippe de klus klaarde.

Pedersen wint openingsrit Circuit Sarthe

Mads Pedersen heeft de eerste etappe van het Circuit Cycliste Sarthe gewonnen. De 26-jarige renner van Trek-Segafredo was de snelste van de kopgroep met tien renners. Pedersen werd zondag nog achtste in de Ronde van Vlaanderen, die door Mathieu van der Poel werd gewonnen.

De Fransmannen Benoît Cosnefroy en Axel Zingle eindigden als tweede en derde in de etappe over ruim 192 kilometer. De koers in hun thuisland telt nog drie ritten, met vrijdag de laatste.