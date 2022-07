Sport Kort: Felix zwaait af met 19e WK-medaille

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Atletieklegende Felix neemt afscheid met bronzen plak

08.45 uur: Allyson Felix heeft afscheid genomen van de atletiek met een negentiende WK-medaille. De 36-jarige Amerikaanse atlete won voor eigen publiek in Eugene brons met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd. Het was haar tiende deelname aan een WK.

De Amerikaanse ploeg leek het goud te grijpen, maar in de laatste meters gingen Fiordaliza Cofil van de Dominicaanse Republiek en Femke Bol nog over de volledige verkrampte Kennedy Simon heen. Felix was de tweede loopster in de ploeg en ze werd luid toegejuicht toen ze het estafettestokje in de handen kreeg.

„Het is een avond die ik in mijn hart sluit”, zei de meest gelauwerde atlete ter wereld, die ook nog eens elf olympische medailles won in haar carrière. „Het was heel speciaal om voor het Amerikaanse publiek mijn laatste race te lopen. Het was zo cool. Mijn dochter zat op de tribune. Dit zijn onvergetelijke herinneringen.”

Zelfs zoekmachine Google besteedde aandacht aan haar afscheid door een animatie te tonen op het beeldscherm zodra haar naam was ingetoetst. Als komisch figuurtje rende ze door het beeld en daarna hield ze zwaaiend een kind in haar armen. Vervolgens kwamen ook nog de woorden olympiër, moeder en voorvechtster in beeld.