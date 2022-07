Sport Kort: Frijns derde in chaotische Formule E-race New York

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Frijns eindigt als derde in chaotische Formule E-race New York

23.05 uur: Robin Frijns is als derde geëindigd in een chaotische E-prix van New York. De Limburger leek in zijn elektrische sportwagen even op weg naar de zege, maar de jury besloot anders. De winst ging toch naar zijn ploeggenoot Nick Cassidy uit Nieuw-Zeeland bij Envision Racing.

Frijns reed in de slotfase op de derde plaats toen het hevig begon te regenen. Koploper Cassidy vloog van de baan, net als de Braziliaan Lucas Di Grassi en de Belg Stoffel Vandoorne. Frijns pakte de koppositie maar de jury legde de race stil en wees Cassidy als winnaar aan, voor Di Grassi, Frijns en Vandoorne. Nyck de Vries eindigde als tiende.

De Zwitser Edoardo Mortara blijft de leider in het klassement, voor Vandoorne en de Fransman Jean-Éric Vergne. Frijns staat vijfde. De tweede race in New York wordt zondag verreden.

Amerikaanse tennisser Cressy via Isner naar eindstrijd in Newport

23.04 uur: De Amerikaanse tennisser Maxime Cressy heeft zich ten koste van zijn landgenoot John Isner geplaatst voor de finale van het grastoernooi van Newport. De nummer 41 van de wereld was met 6-2 4-6 6-3 te sterk voor de viervoudig kampioen.

De als tweede geplaatste Isner (37), de mondiale nummer 22, won het toernooi in 2011, 2012, 2017 en 2019.

De 25-jarige Cressy gaat zondag op voor zijn eerste ATP-titel. In de eindstrijd is de Kazach Aleksandr Boeblik zijn tegenstander. Boeblik was de Australiër Jason Kubler met 6-3 6-2 de baas.

Wielrenster Van Dijk neemt leiding in Ladies Tour

22.08 uur: Wielrenster Ellen van Dijk heeft de leiding genomen in de Baloise Ladies Tour. Ze won het tweede gedeelte van de derde etappe, een tijdrit van ruim 15 kilometer rond Knokke-Heist. Van Dijk was 44 seconden sneller dan de Duitse Mieke Krüger, die als tweede eindigde. Lorena Wiebes werd vierde, op 51 seconden van haar winnende landgenote.

Van Dijk won ook al de proloog. Wiebes was de sterkste in de eerste, tweede en het eerste gedeelte van de derde etappe. In het algemeen klassement staat ze nu tweede, met een achterstand van 31 seconden op Van Dijk.

De Ladies Tour eindigt zondag met een rit over ruim 119 kilometer met start en aankomst in Deinze.

Gareca niet langer bondscoach van Peruaanse voetballers

22.07 uur: Ricardo Gareca is niet langer de bondscoach van Peru. Een maand geleden liepen de Peruaanse voetballers plaatsing voor het WK in Qatar mis. Dat resulteert nu dus in het einde van de samenwerking tussen coach en bond.

Onder leiding van de 64-jarige Argentijn, die de functie zeven jaar bekleedde, plaatste Peru zich in 2018 voor het eerst in 36 jaar weer eens voor een WK.

Keniaanse marathontopper Cherono mist WK door dopingschorsing

18.43 uur: De prominente Keniaanse marathonloper Lawrence Cherono kan zondag niet van start op de WK atletiek in Eugene. Hij is geschorst vanwege doping. De tweevoudig winnaar van de marathon van Amsterdam (2017 en 2018) is positief getest op het verboden middel trimetazidine. De 33-jarige Keniaan kreeg de uitslag van die test te horen bij zijn aankomst in de Amerikaanse stad.

Cherono gold als een van de favorieten voor het goud. Hij heeft als beste tijd 2.03.04 staan en maakte in 2019 furore door dat jaar de grote stadsmarathons van zowel Boston als Chicago te winnen.

De Keniaan was op de Zomerspelen van vorig jaar in Japan ook lang in de race voor een medaille. Hij werd in de laatste meters naar de finish nog voorbij gerend door Abdi Nageeye en Bashir Abdi, die vervolgens zilver en brons pakten.

Ook de Amerikaanse atleet Randolph Ross kreeg een dopingschorsing opgelegd wegens het overtreden van de regels. Ross zou in Eugene uitkomen op de 400 meter. Hij won vorig jaar in Tokio olympisch goud met de estafetteploeg op de 4x400 meter.

Tallon Griekspoor opnieuw naar finale Dutch Open

18.41 uur: Tallon Griekspoor heeft zich net als vorig jaar geplaatst voor de finale van het Dutch Open in Amersfoort. De als eerste geplaatste Nederlander was in de halve eindstrijd van het challengertoernooi met 6-2 3-6 6-3 te sterk voor de Russische qualifier Ivan Gakhov.

De 26-jarige Griekspoor neemt het zondag in de finale op tegen Roberto Carballes Baena, de nummer 2 van de plaatsingslijst. De Spanjaard, de mondiale nummer 81, versloeg zijn landgenoot Bernabe Zapata Miralles met 6-7 (6) 6-4 6-3.

Vorig jaar pakte Griekspoor de titel in Amersfoort door Botic van de Zandschulp in de finale te verslaan. Van de Zandschulp deed dit jaar niet mee.

Argentijnen Cerundolo en Baez strijden om tennistitel in Bastad

17.00 uur: De Argentijnse tennissers Francisco Cerundolo en Sebastian Baez strijden zondag om de titel op het ATP-toernooi van Bastad. Beide Zuid-Amerikanen versloegen op het graveltoernooi in Zweden bij de laatste vier een geplaatste speler.

De 23-jarige Cerundolo was in de halve eindstrijd met 6-3 6-2 duidelijk te sterk voor de Spanjaard Pablo Carreño Busta, die vrijdag Diego Schwartzman slechts één game had gegund. Carreño Busta was als vijfde geplaatst. Eerder in het toernooi had Cerundolo ook al de Noorse titelhouder Casper Ruud al uitgeschakeld.

Baez (21) verraste de als tweede geplaatste Rus Andrej Roeblev, die zijn eerste toernooi in een maand speelde. Het werd 6-2 6-4. Roeblev was onlangs op Wimbledon niet welkom, omdat het toernooi tennissers uit Rusland en Belarus weigerde vanwege de oorlog in Oekraïne.

Cerundolo gaat op voor zijn eerste titel, Baez voor zijn tweede.

Pattinama-Kerkhove verliest finale en ziet zegereeks eindigen

16.42 uur: Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove is er niet in geslaagd het ITF-toernooi van Roehampton te winnen. De nummer 4 van Nederland verloor op het hardcourttoernooi in Engeland in de finale met 7-5 6-4 van de Amerikaanse Danielle Lao. De 30-jarige Pattinama-Kerkhove is de nummer 197 van de wereld, Lao staat tachtig plekken lager.

Pattinama-Kerkhove had negen duels op rij gewonnen. Vorige week schreef ze een ITF-toernooi in Portugal op haar naam.

Eind vorige maand verloor Pattinama-Kerkhove in de tweede ronde van Wimbledon van de Poolse Iga Swiatek. De nummer 1 van de wereld had drie sets nodig om de Nederlandse te verslaan.

Atletieklegende Felix neemt afscheid met bronzen plak

08.45 uur: Allyson Felix heeft afscheid genomen van de atletiek met een negentiende WK-medaille. De 36-jarige Amerikaanse atlete won voor eigen publiek in Eugene brons met het estafetteteam op de 4x400 meter gemengd. Het was haar tiende deelname aan een WK.

De Amerikaanse ploeg leek het goud te grijpen, maar in de laatste meters gingen Fiordaliza Cofil van de Dominicaanse Republiek en Femke Bol nog over de volledige verkrampte Kennedy Simon heen. Felix was de tweede loopster in de ploeg en ze werd luid toegejuicht toen ze het estafettestokje in de handen kreeg.

„Het is een avond die ik in mijn hart sluit”, zei de meest gelauwerde atlete ter wereld, die ook nog eens elf olympische medailles won in haar carrière. „Het was heel speciaal om voor het Amerikaanse publiek mijn laatste race te lopen. Het was zo cool. Mijn dochter zat op de tribune. Dit zijn onvergetelijke herinneringen.”

Zelfs zoekmachine Google besteedde aandacht aan haar afscheid door een animatie te tonen op het beeldscherm zodra haar naam was ingetoetst. Als komisch figuurtje rende ze door het beeld en daarna hield ze zwaaiend een kind in haar armen. Vervolgens kwamen ook nog de woorden olympiër, moeder en voorvechtster in beeld.