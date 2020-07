Wielerbond KNWU solt met de Nederlandse sprintkanonnen op de baan

Matthijs Büchli krijgt een zetje van bondscoach Hugo Haak tijdens de WK in februari van dit jaar. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Terwijl de Nederlandse baansprinters van een korte zomerpauze genieten, worstelt het hoofdbestuur van de KNWU met een netelige kwestie die de gemoederen al ruim vier maanden bezighoudt. Nog altijd is er geen duidelijkheid over de vierde (team)sprinter die de wielrenunie van plan is (of was?) mee te nemen naar de Zomerspelen van Tokio. Een lastige bijkomende factor is de burn-out waarmee bondscoach Hugo Haak kampt.