Arjan Veurink volgt Sarina Wiegman en wordt assistent-bondscoach bij Engelse vrouwen

„Deze kans kon en wilde ik niet laten lopen”, zegt Veurink, die sinds begin 2017 de rechterhand van Wiegman is bij de nationale ploeg

Veurink werkte daarvoor als hoofdtrainer van de vrouwen van FC Twente, waarmee hij vier keer kampioen werd. Als onderdeel van de begeleidingsstaf van Oranje vierde hij in 2017 de winst van het EK. Twee jaar later haalde de ploeg de finale op het WK in Frankrijk, waarin de Amerikaanse vrouwen te sterk waren.

Mogelijke opvolger

Wiegman ondertekende in augustus vorig jaar al een contract bij de Engelse bond. De 51-jarige bondscoach van Oranje stapt komende zomer na de Spelen over. Veurink werd genoemd als haar mogelijke opvolger. Bij afwezigheid van Wiegman zat hij eind vorig jaar twee keer als eindverantwoordelijke op de bank. Veurink verlengde begin vorig jaar zijn contract nog tot de zomer van 2023.

„Het spreekt voor zich dat we Arjan niet graag zien vertrekken”, zegt KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma. „In de ’tandem’ met Sarina is hij de afgelopen periode uitgegroeid tot meer dan assistent. Maar we snappen ook maar al te goed dat dit voor zijn persoonlijke ontwikkeling in deze fase van zijn carrière een heel mooie kans is.”

Puzzel

Hoogma moet nu naast een nieuwe bondscoach ook een assistent zoeken. Volgens hem wordt die puzzel „de komende weken” gelegd. „We zorgen dat er tijdig een sterke nieuwe technische staf staat, die na de Spelen het stokje kan overnemen.”

De KNVB heeft met de Engelse bond afgesproken dat beide landen vlak voor het EK van 2022 in Engeland daar een onderlinge oefenwedstrijd spelen.