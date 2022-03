Benfica niet bang voor Ajax: ’Laten zien dat ze zwakke plekken hebben’

Benfica verspeelde vrijdag punten in de competitiewedstrijd tegen FC Vizela (1-1), de nummer 14 van de ranglijst. De club uit Lissabon stond al na 8 minuten met tien spelers op het veld, na een rode kaart voor Adel Taarabt. Benfica staat nog steeds derde in de Portugese competitie, met 12 punten minder dan koploper FC Porto.

Veríssimo is de tijdelijke vervanger van de eind december ontslagen Jorge Jesus. Ook onder zijn leiding kan Benfica niet aan het hoge verwachtingspatroon van de eigen supporters voldoen. „Wij zijn Benfica en moeten alle wedstrijden winnen”, weet hij. „Die kwaliteiten hebben we ook. Dat moeten we tegen Ajax laten zien.”

Zwakke plekken Ajax

Veríssimo heeft een contract tot aan het einde van het seizoen. Veel Portugese sportjournalisten denken dat hij komende zomer moet plaatsmaken voor een ervaren trainer. „Ik ben daar niet mee bezig”, zei hij. „Ik wil mijn ploeg iedere dag weer beter maken. We kunnen ons plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Dat zou toch een enorme prestatie zijn.”

Het eerste duel tussen Ajax en Benfica eindigde drie weken geleden in 2-2. De thuisploeg knokte zich tweemaal terug van een achterstand en had in de slotfase uitzicht op een overwinning. „Ajax heeft een geweldige aanval, maar we hebben laten zien dat ze ook zwakke plekken hebben”, zei Veríssimo. „Veel mensen dachten dat we ons thuisduel al zouden verliezen. Maar ik zei voor die wedstrijd al dat we 50 procent kans hebben om verder te gaan. Dat denk ik nog steeds.”