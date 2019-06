Historische prestatie Oranje-handballers

Het mannenteam dwong door een zege van 25-21 op Letland voor het eerst in de geschiedenis deelname af aan het EK. Oranje is er in januari 2020 bij op de eindronde, die in drie landen wordt gehouden: Oostenrijk, Zweden en Noorwegen.

Plaatsing voor het EK was bepaald geen makkelijke opgave. Slovenië en Letland waren na vijf van de zes groepswedstrijden als nummer één en twee van de poule al zeker van het EK, Oranje kon alleen nog door als het tot een van vier beste nummers drie uit de acht groepen behoorde. Dat lukte door zich in een afgeladen Topsportcentrum van Almere langs Letland te knokken.

Ook al was Letland al veilig, de Baltische ploeg was niet van plan Nederland de zege cadeau te geven. De mannen van bondscoach Erlingur Richardsson begonnen dan ook furieus aan de wedstrijd, in de hoop meteen een bres te slaan. Onder aansporing van de makkelijk scorende Luc Steins en Bobby Schagen nam Oranje de gewenste voorsprong, maar echt afstand nemen lukte niet. Bij de rust leidde Nederland bescheiden met 13-11.

In de tweede helft kwam Letland even helemaal terug in de wedstrijd en nam het zelfs even het initiatief over: 17-18. Een time out was nodig om Nederland bij de les te krijgen. Daarna volgde de noodzakelijke demarrage: Jeffrey Boomhouwer, Jorn Smits, Ephrahim Jerry en Iso Sluijters voerden Oranje naar 24-19. Een knullig misverstand in de Nederlandse defensie in de slotfase leverde Letland nog een gratis doelpunt op, maar met de eindstand van 25-21 was het doel waar de handballers jarenlang naar streefden bereikt.

Van klooster naar EK

Bobby Schagen kon het na de wedstrijd bijna niet beseffen: „Ik ben nu 10 jaar bij de ploeg, ik weet dat we nog op matjes sliepen in een klooster, alles met dat ene doel voor ogen. En dan mogen we nu eindelijk naar het EK. We hebben daar zeker wat te zoeken als je kijkt naar onze uitslagen tegen gerenommeerde handballanden.”

Luc Steins was trots op het team. „Hier hebben we het voor gedaan. We wisten dat Letland een lastige ploeg was, maar er zat gif bij ons in de ploeg. We hebben echt een supergoede wedstrijd neergezet.”