Tottenham Hotspur ontslaat wild om zich heen slaande Antonio Conte

Tottenham Hotspur staat momenteel vierde in de Premier League. „We hebben nog tien competitiewedstrijden te gaan en we moeten vechten voor een Champions League-plaats”, zei voorzitter Daniel Levy. „We moeten allemaal samen optrekken. Iedereen moet nu opstaan om de hoogst mogelijke finish voor onze club en geweldige, loyale supporters te garanderen.”

Conte volgde in november van 2021 Nuno Espírito Santo op. Voor zijn periode in Engeland werkte Conte onder meer voor Chelsea en de Italiaanse topclubs Internazionale en Juventus. Bovendien was hij bondscoach van Italië.

Vorig weekend zat Conte voor het laatst op de bank bij de Spurs. Zijn ploeg speelde toen met 3-3 gelijk tegen Southampton. Na afloop haalde hij stevig uit.

„Ik ben hier helemaal niet aan gewend. Ik zie heel veel egoïsten, ik zie geen team. We zijn gewoon elf spelers die een veld op gaan en totaal geen ziel en zaligheid in de wedstrijd stoppen. De eigenaar is hier twintig jaar en ze hebben nooit wat gewonnen? Hoe komt dat? Je riskeert de fout te maken door naar de manager te wijzen, maar ik weet hoe het is om te winnen en om van grote tegenstanders te winnen.”

Tottenham Hotspur staat momenteel vierde in de Premier League. In de achtste finales van de Champions League werd Tottenham begin deze maand uitgeschakeld door AC Milan.