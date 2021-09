Live: Luuk de Jong vergroot voorsprong FC Barcelona

Memphis Depay Ⓒ HH/ANP

BARCELONA - FC Barcelona begint om 16.15 uur aan de belangrijke wedstrijd tegen Levante. Na twee gelijkspelen op rij moet er in Camp Nou zondag een overwinning worden geboekt door de equipe van Ronald Koeman om, in ieder geval voor even, de rust terug te brengen.