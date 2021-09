Memphis Depay en Luuk de Jong schieten FC Barcelona naar broodnodige zege

Al binnen zes minuten versierde Depay na een fraaie individuele actie een strafschop. Hij ging zelf achter de bal staan: 1-0.

In de 14e minuut was het de beurt aan zijn Nederlandse kompaan voorin. Luuk de Jong maakte de 2-0 en daarmee zijn eerste in dienst van de Catalanen. De fraaie assist kwam van de voet van Sergiño Dest.

Zo zag ook assistent Alfred Schreuder tevreden, die door de schorsing van Koeman de leiding gaf aan FC Barcelona.

Ook na rust was het vooral Barcelona dat de dienst uitmaakte. Levante kwam eigenlijk nauwelijks in de buurt van het doel van de Catalanen. Pas in de 83e minuut het eerste schot op doel.

Aan de andere kant werden er genoeg kansen gemist op een grotere uitslag. Wat ook op veel applaus kon rekenen: de terugkeer van Ansu Fati op het veld. Na 323 dagen blessureleed was hij terug, en hoe. In de 91e minuut schoot hij de 3-0 tegen de touwen. Door de zege klimt Barcelona naar de 5e plek in La Liga.