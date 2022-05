Novak Djokovic pakt in Rome eindelijk eerste toernooizege van 2022

Het duel tussen de twee spelers was een herhaling van de Roland Garros-finale van vorig jaar. Toen kwam Djokovic met 0-2 in sets achter, maar zegevierde hij toch voor de tweede keer op het Parijse gravel. In Rome begon de bijna 35-jarige Serviër zondag messcherp. In geen tijd had hij de eerste set binnengesleept.

Roland Garros

In de tweede set kwam Djokovic met 2-5 achter, maar op de belangrijke momenten was hij bij de les. In de tiebreak sloeg de nummer één van de wereld toe. Het betekende zijn eerste toernooizege van 2022. Met zijn zege stelde hij zich ook direct weer kandidaat voor de eindzege op Roland Garros. Zeker nu Rafael Nadal niet fit lijkt. Tennissensatie is de andere topfavoriet in Parijs.

Mijlpaal

Djokovic slechtte een dag eerder een prachtige mijlpaal. Dankzij zijn overwinning op de Noor Casper Ruud boekte hij zijn 1000e zege op het hoogste niveau. Na Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251), Ivan Lendl (1068) en Rafael Nadal (1051) werd hij de vierde speler met minimaal 1000 zeges op de ATP Tour.

Sterke zege Griekspoor

Tallon Griekspoor heeft zich op het graveltoernooi in Genève geplaatst voor de tweede ronde. Griekspoor, de huidige nummer 67 van de wereldranglijst, was in drie sets te sterk voor de Amerikaan Tommy Paul, die mondiaal de 34e plek bezet. Het werd 7-5 6-7 (3) 6-4 voor Griekspoor.

In de tweede ronde neemt hij het op tegen de winnaar van de partij tussen de Zwitsers Leandro Riedi en Johan Nikles.

Tallon Griekspoor Ⓒ ANP/HH

Voor Griekspoor was het zijn eerste overwinning in lange tijd in het hoofdtoernooi van een ATP-toernooi. De Noord-Hollander kampte met een nekblessure, waardoor hij zich moest afmelden voor de graveltoernooien van Barcelona, München en Madrid.

Begin februari bereikte hij bij het ABN AMRO World Tennis Tournament in Rotterdam voor de laatste keer de tweede ronde van een ATP-toernooi. Hij werd daarna in Marseille, Indian Wells, Miami, Marrakesh, Monte Carlo en Rome steeds in de eerste ronde uitgeschakeld. In Rome overleefde Griekspoor wel twee rondes in de kwalificatie.

Andy Murray

Andy Murray heeft zich afgemeld voor Roland Garros. De Schot, die vandaag 35 jaar is geworden, kiest ervoor om zich nu al voor te bereiden op Wimbledon dat op 27 juni begint.