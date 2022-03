Sergio Pérez dolblij na eerste pole position

De 32-jarige coureur van Red Bull Racing flikte het in zijn 215e raceweekeinde in de koningsklasse. ,,Een ongelofelijk gevoel. Ik denk dat ik die ronde nog duizend keer kan rijden en dat ik het dan niet beter doe. Hopelijk kunnen we morgen ook de overwinning pakken.”

Primeur Pérez

Pérez was ruim tweeënhalve tiende van een seconde sneller dan teamgenoot Max Verstappen. Vorig seizoen lukte het de Mexicaan één keer om de regerend wereldkampioen te kloppen op zaterdag, toen op Imola. Verstappen won dat weekeinde overigens de race.

Pérez was net iets sneller dan Charles Leclerc. Diens Ferrari-teamgenoot Carlos Sainz noteerde de derde tijd. ,,Het ging erom geen fouten te maken, ik ben blij met die ronde. Een foutje was heel kostbaar geweest”, aldus Leclerc, die vorige week won in Bahrein.

Sainz

Sainz voegde daaraan toe: ,,Ik zette mijn snelste tijd neer op gebruikte banden. Daarop had ik een beter gevoel. Op het verse rubber worstelde ik en had ik aan de achterkant geen grip. Dit is een prima resultaat. Het kan een interessante race worden, met Ferrari en Red Bull vooraan. We kunnen spelen met strategieën en hopelijk ook met inhaalacties.”