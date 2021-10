Amnesty vraagt met spandoek in Kuip aandacht voor arbeiders Qatar

Amnesty International vraagt met een groot spandoek in De Kuip bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Gibraltar aandacht voor de situatie van gastarbeiders in Qatar.

’FIFA en Qatar, laat arbeiders niet in hun hempie staan’, staat op het spandoek. De Nederlandse voetbalbond KNVB heeft Amnesty toestemming gegeven om dat doek achter een van de doelen in het Rotterdamse stadion op te hangen.

„Amnesty is al heel lang bezig met het WK in Qatar en de situatie van de migrantenarbeiders”, zegt een woordvoerder. „In het voorjaar, bij de start van de WK-kwalificatie, was hier ook heel veel aandacht voor. De KNVB was daar toen eveneens heel actief mee bezig. Ze zijn op de goede weg, maar wij vinden dat het nog beter kan. Nu werkt de KNVB vooral achter de schermen aan dit onderwerp, terwijl er echt nog wel het een en ander moet verbeteren in Qatar. We willen daarom op deze manier weer eens een publiekelijk statement maken.”