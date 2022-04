Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlander in Valencia weer de held van Barcelona Spaanse media bejubelen Lucky Luuk: ’De engel van Xavi’

Door onze Telesportredactie Kopieer naar clipboard

Luuk de Jong wordt geknuffeld na zijn winnende treffer tegen Levante. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Hoewel FC Barcelona onder trainer Xavi amper averij oploopt, is het niet zo dat alle zeges soepel tot stand komen voor de Catalanen. Niet voor het eerst in 2022 werd de ploeg in de slotfase gered door pinchhitter Luuk de Jong. Tegen de nummer een na laatst Levante UD was de Nederlandse spits weer het goudhaantje (2-3) met de winnende treffer in blessuretijd.