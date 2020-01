Bertens: ’Dat ging eventjes mis, maar is geen big issue’

Kiki Bertens heeft zonder al te veel problemen de tweede ronde bereikt op de Australian Open. Ⓒ EPA

MELBOURNE - Kiki Bertens rekende in 1 uur en 15 minuten af met Irina-Camelia Begu zonder zich overmatig in te spannen. 6-1 en 6-4 waren de veelzeggende cijfers, al liet de 28-jarige Westlandse weten dat ze in de eerste ronde van het Australian Open niet haar beste spel had laten zien. „Ik hoopte aanvallender te kunnen spelen en iets meer ’winners’ te slaan. Ik ben best tevreden hoor, maar je wilt altijd meer.”