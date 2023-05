Bayern-vedette Joshua Kimmich onaangenaam verrast: ’Ik wist er niks van’

„Ik wist er niks van. Natuurlijk verrast het je op de dag dat de titel wordt gepakt”, laat de ontstemde Duitser weten aan Bild Zeitung. „Om zoiets te laten gebeuren. Ik vind dat ze best twee of drie dagen hadden kunnen wachten. Ik kan verder niet beoordelen of het de juiste beslissing is. Het is kolderiek dat je zo’n bericht ontvangt terwijl je net bent begonnen met het vieren van het kampioenschap. Het was een emotionele achtbaan.”

De twee directeuren worden verantwoordelijk gehouden voor een onrustig seizoen, waarin trainer Julian Nagelsmann eind maart werd ontslagen en opgevolgd door Thomas Tuchel, die ternauwernood voor de 11e keer op een rij kampioen werd met Bayern.

Volgens voormalig Bayern-speler Dietmar Hamann zou Tuchel ook zomaar eens weer kunnen vertrekken bij de Zuid-Duitsers. The Daily Mail schreef mee met een fragment van Hamann op Duitse televisie. „Als je mensen zo behandelt, moet je jezelf afvragen: ’Wil ik voor deze club werken?’ Ik denk dat je niet kunt uitsluiten dat Tuchel snel weer weg is. Maar dat bepaalt hij zelf”, aldus Hamann.

Kahn gaat binnenkort praten met de bestuurders van Bayern München over zijn ontslag. „Als de rust is wedergekeerd, zullen we eens rustig met elkaar praten”, zegt hij tegen Bild. Hem en Salihamidzic wordt verweten dat ze niet adequaat hebben ingespeeld op het vertrek van topspits Robert Lewandowski afgelopen zomer. Ook het verrassende ontslag van trainer Julian Nagelsmann wordt hen kwalijk genomen door het bestuur.

Oliver Kahn denkt er het zijne van. Ⓒ ANP/HH

"Ik weet zeker dat iedereen begrijpt dat ik teleurgesteld ben dat ik er niet bij kon zijn"

Kahn ontbrak in Keulen. Wegens ziekte, was aanvankelijk de uitleg. Maar Bayern-voorzitter Herbert Hainer vertelde zondag dat het niet mogelijk was geweest „vriendelijk afscheid te nemen” van Kahn en dat het de directeur daarom was verboden mee te reizen.

Verdere uitleg

„Ik weet zeker dat iedereen begrijpt dat ik teleurgesteld ben dat ik er niet bij kon zijn”, zegt Kahn, die niet vindt dat hij de afgelopen twee jaar als directeur gefaald heeft. „Ik heb de verantwoordelijkheid genomen omdat ik de club iets terug wilde geven. Het was niet makkelijk na de vele successen onder Uli Hoeness en Karl-Heinz Rummenigge. De club bevindt zich in een transitie. Dat is altijd een moeilijke periode waarin soms fouten worden gemaakt. Hoewel het geen makkelijke tijd is wegen voor mij de vele mooie ervaringen met Bayern ruimschoots op tegen de negatieve.”